"Понять, почему он поддерживает Лукашенко": Тихановская хочет встретиться с Путиным

5 октября, 2020, 19:29

Экс-кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщают ее Telegram-канал и "Интерфакс".

Как сообщили "Интерфаксу" в ее штабе, Тихановская 5 октября прибыла в Берлин и встретилась с представителями белорусской диаспоры, где заявила о желании встретиться с российским лидером.

"С Владимиром Путиным, - чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - сказала она, отвечая на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.

Отвечая на вопрос, с кем Тихановская хочет увидеться не как политик, она ответила, что с Сергеем Тихановским"(мужем, который находится в Беларуси под арестом, - ред.).

Во время общения она сказала, что белорусы, которые покинули Родину по политическим мотивам, рано или поздно смогут вернуться домой. Также она рассчитывает, что ее визиты в европейские столицы будут способствовать скорейшему проведению в Беларуси новых президентских выборов.

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