"Понять, почему он поддерживает Лукашенко": Тихановская хочет встретиться с Путиным
Об этом сообщают ее Telegram-канал и "Интерфакс".
Как сообщили "Интерфаксу" в ее штабе, Тихановская 5 октября прибыла в Берлин и встретилась с представителями белорусской диаспоры, где заявила о желании встретиться с российским лидером.
"С Владимиром Путиным, - чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - сказала она, отвечая на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.
Отвечая на вопрос, с кем Тихановская хочет увидеться не как политик, она ответила, что с Сергеем Тихановским"(мужем, который находится в Беларуси под арестом, - ред.).
Во время общения она сказала, что белорусы, которые покинули Родину по политическим мотивам, рано или поздно смогут вернуться домой. Также она рассчитывает, что ее визиты в европейские столицы будут способствовать скорейшему проведению в Беларуси новых президентских выборов.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры