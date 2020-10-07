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Espreso.tvСпортНовичок УПЛ "Минай" подписал капитана сборной ЮАР

Новичок УПЛ "Минай" подписал капитана сборной ЮАР


фото: Getty Images
Футбольный клуб "Минай" заявил на УПЛ африканского полузащитника Малепе Терсаю

Об этом сообщает " Чемпион ".

23-летний уроженец ЮАР будет выступать за "Минай" под 15-м номером. Финансовые условия не сообщаются. Терсаю - воспитанник "Орландо Пайретс", однако хавбек не провёл ни одного матча за первую команду.

Малепе является капитаном олимпийской сборной (U-23) ЮАР по футболу.

В турнирной таблице УПЛ "Минай" занимает 11 место и имеет в активе 4 очка. Это дебютный сезон команды из Закарпатья в высшем дивизионе Украины.

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