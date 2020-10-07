Новичок УПЛ "Минай" подписал капитана сборной ЮАР

7 октября, 2020, 20:20

Футбольный клуб "Минай" заявил на УПЛ африканского полузащитника Малепе Терсаю

Об этом сообщает " Чемпион ".

23-летний уроженец ЮАР будет выступать за "Минай" под 15-м номером. Финансовые условия не сообщаются. Терсаю - воспитанник "Орландо Пайретс", однако хавбек не провёл ни одного матча за первую команду.

Малепе является капитаном олимпийской сборной (U-23) ЮАР по футболу.

В турнирной таблице УПЛ "Минай" занимает 11 место и имеет в активе 4 очка. Это дебютный сезон команды из Закарпатья в высшем дивизионе Украины.

3 октября в 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" в большинстве не смог переиграть на своем поле "Минай" .