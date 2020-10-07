Новичок УПЛ "Минай" подписал капитана сборной ЮАР
7 октября, 2020, 20:20
Футбольный клуб "Минай" заявил на УПЛ африканского полузащитника Малепе Терсаю
Об этом сообщает " Чемпион ".
23-летний уроженец ЮАР будет выступать за "Минай" под 15-м номером. Финансовые условия не сообщаются. Терсаю - воспитанник "Орландо Пайретс", однако хавбек не провёл ни одного матча за первую команду.
Малепе является капитаном олимпийской сборной (U-23) ЮАР по футболу.
В турнирной таблице УПЛ "Минай" занимает 11 место и имеет в активе 4 очка. Это дебютный сезон команды из Закарпатья в высшем дивизионе Украины.
- 3 октября в 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" в большинстве не смог переиграть на своем поле "Минай" .
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