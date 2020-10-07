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Espreso.tvСпортФутболист сборной Франции перед игрой с Украиной заболел коронавирусом

Футболист сборной Франции перед игрой с Украиной заболел коронавирусом


фото: fff.fr
Защитник сборной Франции Лео Дюбуа перед товарищеским матчем с Украиной сдал положительный тест на COVID-19

Об этом сообщает Федерация футбола Франции.

Тестирование проводилось утром 6 октября. Результаты были получены вечером после тренировки. После занятия Дюбуа был отправлен на самоизоляцию.

Вместо защитника "Лиона" главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал Ферлана Мэнди из "Реала", однако он присоединится к команде уже после игры с украинцами, которая состоится 7 октября.

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