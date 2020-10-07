Футболист сборной Франции перед игрой с Украиной заболел коронавирусом

7 октября, 2020, 10:40

Защитник сборной Франции Лео Дюбуа перед товарищеским матчем с Украиной сдал положительный тест на COVID-19

Об этом сообщает Федерация футбола Франции.

Тестирование проводилось утром 6 октября. Результаты были получены вечером после тренировки. После занятия Дюбуа был отправлен на самоизоляцию.

Вместо защитника "Лиона" главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал Ферлана Мэнди из "Реала", однако он присоединится к команде уже после игры с украинцами, которая состоится 7 октября.

Напомним, 6 октября главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что его команда сыграет против Украины экспериментальным составом.

В то же время главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.

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