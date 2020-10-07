Боксер Беринчик идет в депутаты от партии Кличко
7 октября, 2020, 11:11
Украинский боксер Денис Беринчик баллотируется в Киевский областной совет от партии "УДАР" Виталия Кличко
Об этом сообщает "УДАР" в facebook.
Обладатель титула WBO International в легком весе (до 61,2 кг) Денис Беринчик баллотируется в Киевоблсовет по списку "УДАРа".
32-летний Денис Беринчик является серебряным призером Олимпиады-2012 и вице-чемпионом мира-2011. На профессиональном ринге одержал 13 побед (7 нокаутом) и не имеет ни одного поражения.
- Напомним, 6 октября Денис Беринчик и его соперник румын Виорел Симион провели открытую тренировку перед боем за титул WBO International в легком весе.
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