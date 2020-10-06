Беринчик провел открытую тренировку перед защитой титула WBO. ФОТО
6 октября, 2020, 20:02
Украинский боксер Денис Беринчик и его соперник румын Виорел Симион провели открытую тренировку перед боем за титул WBO International в легком весе
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Беринчик будет защищать титул WBO International в легком весе (до 61,2 кг). Бой состоится 8 октября под Киевом в загородном комплексе - Equides.
За 16 лет в профессиональной карьеры 38-летний соперник украинца - Виорел Симион провел 25 боев. Из них в 22-х одержал победы (9 нокаутом) и еще в 3-х потерпел поражения.
На счету 32-летнего Беринчика 13 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения.
- Напомним, 1 октября Денис Беринчик также провел в Киеве открытую тренировку перед поединком против румына Виорела Симиона за титул WBO International.
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