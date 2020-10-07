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Espreso.tvСпортБеринчик - Симион: состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов. ФОТО и ВИДЕО

Беринчик - Симион: состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов. ФОТО и ВИДЕО

Состоялась церемония взвешивания перед поединком между украинцем Денисом Беринчиком и румыном Виорелом Симионом

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинский боксер Денис Беринчик и его соперник румын Виорел Симион прошли церемонию взвешивания боем за титул WBO International в легком весе (до 61,2 кг).

Беринчик с первой попытки не смог сделать вес - 61,4 кг, однако с другой - вложился в лимит категории - 61,2 кг. Симион показал на весах 60,5 кг.

Бой состоится 8 октября под Киевом в загородном комплексе - Equides.

За 16 лет в профессиональной карьере 38-летний соперник украинца - Виорел Симион провел 25 боев. Из них в 22-х одержал победы (9 нокаутом) и еще в 3-х потерпел поражения.

На счету 32-летнего Беринчика 13 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения.

  • Напомним, 6 октября Денис Беринчик и его соперник румын Виорел Симион провели открытую тренировку перед боем за титул WBO International в легком весе.

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