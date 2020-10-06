В Офисе простых решений предлагают отложить введение кассовых аппаратов для некоторых предпринимателей

6 октября, 2020, 12:29

По словам инвестора и общественного деятеля Маргулана Сейсембаева, отвечающего за международную деятельность Офиса простых решений и результатов, внедрение кассовых аппаратов для некоторых групп бизнеса лучше отложить на один-три года

Об этом сообщает РБК-Украина.

"С одной стороны контроль розничного товарооборота, сокращение контрабанды и детенизация экономики - это очень важные вопросы для развития любой страны. Большинство цивилизованных стран уже давно обязали всех предпринимателей установить кассовый аппарат и почти у всех этот процесс был болезненным. С другой стороны прозрачность розничного бизнеса перед налоговыми органами всегда должна сопровождаться реформами в самых проверяющих органах ", - цитирует издание слова Сейсембаеве.

Он добавил, пока не время вводить тотальную фискализацию из-за пандемии и спад экономики.

"Малому бизнесу сейчас очень нелегко и все, что им нужно от государства, это чтобы их просто не трогали. Поэтому любая дополнительная регуляция вызывает у предпринимателей только гнев и раздражение", - отметил Сейсембаев.

Так, по мнению Сейсембаеве, лучшим компромиссным вариантом будет обязать всех продавцов рисковых товаров, оптовиков, а также торговцев крупнейших магазинов выдавать фискальный чек с наличием документов на товар, а для других предпринимателей обязательное наличие кассового аппарата отложить на один-три года .

В издании напомнили, что принятые Верховной Радой 20 сентября 2019 года законы внесли коренные изменения в систему администрирования налогов и использовании регистраторов расчетных операций (РРО).

Тогда же Государственная налоговая служба предоставила разъяснения о различиях РРО от обычных кассовых аппаратов.

28 сентября 2019 года налоговый комитет принял положительное решение по законопроекту 2645-д и отправил его в зал для голосования в первом чтении. Отмечается, что в законопроекти предусмотрены существенные послабления в обязательном использовании РРО критерию от превышения торговой площади 40 кв.м. в городах и от 60 кв. м. в селах.