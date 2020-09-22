Казахский миллионер Сейсембаев заявил, что будет помогать Зеленскому повышать эффективность реформ в Украине

22 сентября, 2020, 10:20

Казахский миллионер Маргулан Сейсембаев заявил, что будет помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому повышать эффективность реформ и законодательства в Украине

Об этом Сейсембаев написал в Facebook.

"Сегодня встречался с президентом Украины - Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я представил ему свое предложение по повышению эффективности процесса реформ и законодательства. Ему все очень понравилось", - написал Сейсембаев.

По словам бизнесмена, он пообещал приступить к работе сразу. Сейсембаев отметил, что сейчас необходимо решить много бытовых вопросов, распланировать всю работу и собрать команду.

Он также попросил не политизировать его работу, заявив, что "будет помогать Украине". Сейсембаев подчеркнул, что будет заниматься эффективностью процессов и для него это является профессиональным вызовом.

Отметим, Маргулан Сейсембаев - казахский предприниматель, основатель инвестиционной компании Seimar Investment Group. Также входит в структуру группы венчурных фондов Asadel Group.

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