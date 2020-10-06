Украинские общественные деятели и политики требуют от Зеленского не поддерживать проект мемориала "Бабий Яр" Хржановского

6 октября, 2020, 14:07

"Движение сопротивления капитуляции" обратило внимание на противостояние в Украине двух проектов памяти погибших в Бабьем Яру во время Холокоста и назвало поддержанный правительством проект россиянина Ильи Хржановского таким, что финансируется подконтрольными Путину миллиардерами

Об этом говорится в заявлении "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.

В "Движении сопротивления капитуляции" отметили, что их заявление идет как продолжение публичной дискуссии вокруг проектов Мемориала и Музея Холокоста на территории Бабьего Яра в Киеве: "Обращаем внимание на Обращение украинской культурной и научной общественности по мемориализации Бабьего Яра (май 2020 года) и Обращение украинских евреев к гражданскому обществу Украины (сентябрь 2020 года)" Читайте также: Трагедия Бабьего Яра - это часть украинской исторической памяти

"Речь идет о противостоянии двух проектов памяти жертв Бабьего Яра: российского и украинского. Соответственно, российский проект в основном финансируется подконтрольными путинскому режиму российскими миллиардерами, которые также финансируют проекты, способствующие укреплению военного потенциала России - страны-агрессора, которая ведет против Украины необъявленную войну ", - подчеркнули инициаторы обращения.

В "РОК" отметили, что проект, финансируемый российскими олигархами направлен якобы для чествование жертв Бабьего Яра, что является продолжением российской гибридной агрессии против Украины. "Во-первых, уже имела место ряд публичных скандалов и откровенных манипуляций с содержанием исторического нарратива упомянутого российского проекта. Нет никаких оснований верить" на слово "лояльным к путинского режима российским бизнесменам, которым этот режим беспрепятственно позволяет вкладывать средства в Украину", - акцентировали подписанты обращения.

"Во-вторых, вполне в духе путинской политики реабилитации сталинизма и советского тоталитаризма, исторический нарратив этого проекта избегает исторических обстоятельств, в которых происходила вся трагедия Бабьего Яра. А именно - почти двадцатилетнее господство тоталитарного коммунистического режима, который не только поддержал милитаризацию Вермахта и вступил во Вторую мировую войну союзником нацистской Германии, но также создал те образцы массовых репрессий, на которых учились лидеры Третьего Рейха. в частности, в практике развертывания концлагерей и в массовых расстрелах мирного населения ", - подчеркнули в" РОК ".

По словам подписантов, такой Мемориал не может строиться для туристов, как заявляют авторы российского проекту. "Он (проект - ред.) не может требовать покаяния от тех, кто не участвовал в массовых убийствах. Мы рассматриваем этот Мемориал с точки зрения исторической памяти всего украинского народа и поэтому считаем, что он должен быть украинским, а не российским . Украинский проект, инициированный Институтом истории Украины НАНУ, выступать не только олицетворением памяти о Холокосте, но также и о все прошлые геноциды и предостережением перед угрозами таких катастроф в будущем ", - пояснили инициаторы обращения.

Представители гражданского общества, которые подписались под обращением, считают недопустимым подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским правительством и Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" (собственно с российским проектом), которое состоялось по случаю 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

"Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить упомянутый меморандум и поддержать именно украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра. Ведь сотрудничество со страной-агрессором в области исторической памяти является ничем иным, как еще одним измерением капитуляции", - заявили в "Движении сопротивления капитуляции ".

"Призываем гражданское общество немедленно, всеми легитимными средствами, включая акциями протеста и неповиновения, создать сопротивление деятельности Мемориального центра Холокоста" Бабий Яр " как такового, что курируется страной-агрессором и оккупантом", - добавили подписанты открытого письма.

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