Трагедия Бабьего Яра - это часть украинской исторической памяти

3 сентября, 2020, 22:09

Украинские евреи обратились к гражданскому обществу Украины с призывом наконец осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти

Авторы Обращения выразили решительное несогласие с проектом Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», инициированным и финансируемым российскими миллиардерами, как таковім, что должен стать оружием для российской пропаганды в ее стремлении дискредитировать наше государство в мире.

Они призвали поддержать разработанный украинскими историками государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, который стремится достойно почтить память обо всех жертвах этого трагического места.

Люди, которые уже поддержали Обращение, не слишком надеются на понимание и помощь со стороны нынешней власти, поэтому это обращение направлено к украинскому гражданскому обществу, которое является надежным фактором цивилизованного будущего Украины.

Обращение подписали более 160 украинских евреев, которые сегодня живут как в Украине, так и в Израиле, Канаде, Нидерландах, Германии, Польши, России, США, Франции, Чехии. В частности, Галина Аккерман, Марк Белорусец, Валерия Богуславская, Матвей Вайсберг, Карл Волох, Михаил Гершензон, Семен Глузман, Павел Гольдин, Игорь Гольфман, Максим Гон, Георгий Духовичный, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Дмитрий Кимельфельд, Ирина Климова, рав Моше Колесник, Тимур Литовченко, Михаил Мицель, Евгений Монастырский, Виталий Нахманович, Александр Пасхавер, Йоханан Петровский-Штерн, Анатолий Подольский, Виталий Портников, Сергей Тихий, Бронислав Тутельман, Артур Фредекинд, Натан Хазин, Борис Херсонский, Ашер Йосеф Черкасский, Велвл Чернин.

ОБРАЩЕНИЕ УКРАИНСКИХ ЕВРЕЕВ

К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ УКРАИНЫ

Мы, украинские евреи, те, кто отождествляет себя с демократическим европейским будущим Украины, кто бок о бок с собратьями из других этносов на протяжении 30 лет независимости поддерживал стремление Украины к демократии и справедливости, развивал и защищал Украину на площадях, на фронте против российской агрессии, в волонтерском движении и в общественном пространстве (морально, материально и личным участием), обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и организациям, членами которых они являются, с призывом поддержать украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, разработанный украинскими историками по поручению Кабинета министров Украины. Нельзя допустить, чтобы десятки тысяч еврейских и нееврейских жертв Бабьего Яра даже через 80 лет после страшной смерти стали заложниками и орудием российской пропаганды против Украины.

Сейчас на территории Бабьего Яра и его окрестностей существует более 30 памятных и мемориальных знаков, которые, к сожалению, до сих пор не объединены в общее мемориальное пространство. Несмотря на это, в сознании рядовых постсоветских граждан и в широком международном сообществе память Бабьего Яра остается якобы почти никак не отмеченной. К сожалению, Украина за годы независимости не смогла среди прочего достойно почтить память десятков тысяч своих замученных сограждан-евреев и неевреев. А отсутствие мемориального пространства и надлежащего музейного центра только усиливает ощущение государственной беспомощности.

Такая слабость является отражением общего недостаточного внимания государства к становлению украинской политики памяти - важной составляющей существования и восприятия Украины как действительно самостоятельной и независимой страны, которая укоренена в мировую историю, а не является случайнім осколком российско-советской империи, которій лаской или силой можно и надо вернуть назад. Именно поэтому мы и обращаемся с этим призывом не к власти, а к гражданскому обществу, которое, по нашему убеждению, является надежным фактором цивилизованного будущего Украины.

С самого начала государственной независимости Украины мы наблюдаем, как прежде Россия, а также некоторые другие страны пытаются стать арбитрами в нашей истории, вопросах украинской политики памяти. Подобное вмешательство во внутренние дела Украины недопустимо, так как это привело бы к угрозе потери Украиной своей государственной субъектности.

На этом фоне появление двух отдельных проектов мемориализации Бабьего Яра - украинского и российского - стало мощным фактором продолжения идеологического противостояния старой, евразийской, постимперской позиции, и новой - украинской, проевропейской. Именно поэтому мы неприятно удивлены открытой поддержкой, которую предоставил действующий президент Украины Владимир Зеленский именно российскому проекту.

Этот проект предложен и финансируется российскими миллиардерами, при этом навязчиво подчеркивается их еврейское происхождение. Также педалируется то, что они являются уроженцами Украины, в последнее время их даже называют «украинско-еврейскими» (а почему бы не британскими - по месту нынешнего проживания одного из них). Таким образом, старательно маскируется факт их абсолютной аффилированности с Россией и лично с Путиным.

Появление российского проекта было разыграно как любимая путинскими пропагандистами "многоходовочка", чтобы загнать Украину в цугцванг - определенное состояние "языком" шахмат, когда каждый ход ведет к ухудшению ситуации и проигрышу. Если этот проект будет воплощен, это не только продемонстрирует всему миру, что Украина якобы не способна достойно почтить память еврейских и не еврейских жертв Второй мировой войны, а сам проект станет мощным орудием российской пропаганды, которая пытается представить украинцев как радикальных националистов и антисемитов. Если же нет, это будет подано как "доказательство антисемитизма" Украины, которая не позволила почтить память жертв Холокоста. Поэтому появление и воплощение украинского, государственного проекта при поддержке украинского гражданского общества ломает эту путинскую игру.

Существенные различия двух проектов не является только проявлениями принципиальных отличий украинской и российской политик памяти или разных взглядов российских и украинских историков на трагические события прошлых веков, в частности двадцатого. Только один, но острый пример этой разницы: несмотря на декларации о сохранении памяти о погибших евреях, российский проект планирует строительство музея именно на месте разрушенных в советские времена еврейского и караимского кладбищ. Украинский проект, в отличие от российского, очень деликатно относится к вопросам еврейской религии и традиции. Он категорически отрицает возможность строительства на местах захоронений, расстрелов и сожжения останков замученных людей. В этом проявляется действенное украинское уважение к одному из краеугольных камней иудейской традиции.

Обращаясь к гражданскому обществу, мы, украинские евреи, призываем воспринимать Холокост и, в частности, трагедию Бабьего Яра не только еврейскими трагедиями, но частями украинской истории и украинской политики памяти, как Голодомор и депортация крымских татар, сталинские репрессии 1920-1950-х годов. Мы хорошо помним, что в конце тоталитарного срока нашей общей истории и в начале возрождения национально-демократических движений украинцев и евреев в середине прошлого столетия, именно Бабий Яр стал тем местом, где встретились активисты упомянутых выше движений и нашли общий язык. Координация действий и союзническое объединение еврейского движения с украинским национально-демократическим и правозащитным движениями стали символами конца коммунистической империи.

Для нас борьба за надлежащую память жертв Бабьего Яра является актом совести и одновременно национальным и гражданским долгом. Мы считаем, что именно украинский проект мемориализации Бабьего Яра, который сочетает памяти жертв Холокоста с другими, нееврейскими жертвами, включая память о еврейской трагедии в сплошной исторический контекст и делает ее неотъемлемой частью всеукраинской исторической памяти, должен быть воплощен в этом трагическом пространстве.

1 Игорь Аврущенко Израиль 2 Галина Аккерман Франция 3 Самуил Аккерман Франция 4 Елена Андронатий Украина 5 Наталья Бакулина Украина 6 Марк Белорусец Украина 7 Леонид Белянский Украина 8 Мейер Бирман США 9 Сима Бирман США 10 Валерия Богуславская Украина 11 Евгения Богуславская Украина 12 Владимир Бойко Израиль 13 Ирина Бойко Израиль 14 Регина Брагина Израиль 15 Людмила Брагинская Украина 16 Борис Брикер США 17 Роман Бронфман Израиль 18 Петр Бульковштейн Израиль 19 Леонид Вайденфельд Украина 20 Вера Вайсберг Германия 21 Матвей Вайсберг Украина 22 Михаил Ваксман Украина 23 Леонид Варенгаупт Украина 24 Михаил Вейсберг Украина 25 Александр Верхмана Украина 26 Игорь Винокуров Украина 27 Анатолий Вишевський Чехия 28 Илья Вишевський США 29 Марат Вишневый Украина 30 Карл Волох Украина-Израиль 31 Виктория Гаркави США 32 Татьяна Гельфер США 33 Галина Герцик Израиль 34 Григорий Гинчерман США 35 Александр Гинчерман США 36 Михаил Гершензон Украина 37 Семен Глузман Украина 38 Леонид Гольберг Украина 39 Роза Гольденберг США 40 Ефим Гольденберг США 41 Павел Гольдин Украина 42 Игорь Гольфман Украина 43 Максим Гон Украина 44 Георгий Готсдинер Израиль 45 Виктория Гофштейн Израиль 46 Даниил Гребень Украина 47 Евгений Гребень Украина 48 Сергей Гребень Украина 49 Илья Грутман Германия 50 Елена Гудима Украина 51 Леонид Гурвиц США 52 ада Даль Украина 53 Елена Дамбинова Израиль 54 Алексей Дармодехин Украина 55 Анатолий Дермайнер Израиль 56 Анна Дермайнер Израиль 57 Алла Джейкобсон США 58 Бенджамин Джейкобсон США 59 Елена Добровинский Германия 60 Геннадий Добровинский Германия 61 Анна Додзюк Польша 62 Елена Дубовенко США 63 Георгий Духовичный Украина 64 Александр Елисаветский Украина 65 Алла Заманский Украина 66 Елена Заславская Украина 67 Алексей Заславский Украина 68 Борис Захаров Украина 69 Евгений Захаров Украина 70 Ирма Землеруб Израиль 71 Иосиф Зисельс Украина 72 Давид калеки Украина 73 Татьяна Каспер Украина 74 гэта Квят Израиль 75 Игорь Керезь Украина 76 Борис Кимельфельд Израиль 77 Дмитрий Кимельфельд Израиль 78 Ирина Климова Украина 79 Дмитрий Кляйн Германия 80 Елена Кляйн Германия 81 рав Ицхак Козлов Украина 82 рав Моше Колесник Украина 83 Алла Коломиец Украина 84 Вера Комская Израиль 85 Юрий Корогодский Украина 86 Жерар фон Коутен Нидерланды 87 Кира Крейдерман Украина 88 Алина Лабизон США 89 Александр Лабизон США 90 Виктор Левин Израиль 91 Марк Левин Израиль 92 Сергей Лейвиков Украина 93 Людмила Лелчитська США 94 Светлана Лещинская Израиль 95 Анатолий Лещинский Израиль 96 Даниэль Лещинский Израиль 97 Дмитрий Лещинский Израиль 98 Ольга Лимонова Украина 99 Рафаил Литвин Украина 100 Вячеслав Лихачев Украина 101 Тимур Литовченко Украина 102 Жанна Литовченко Украина 103 Ефим Меламед Украина 104 Бронислав Мицель США 105 Маргарита Мицель США 106 Михаил Мицель США 107 Изабелла Мирошник США 108 Олег Мирошник США 109 Александр Мирошник США 110 Евгений Монастырский Украина 111 Александр Назар Украина 112 Виталий Нахманович Украина 113 Галина Нахманович Украина 114 Анна Некрасова Украина 115 Майкл Ногин США 116 Ольга Ногина США 117 Михаил Ордовский Россия 118 Григорий Палант США 119 Ольга Палант США 120 Ирина Палатник США 121 Михаил Палатник США 122 Александр Пасхавер США 123 Йоханан Петровский-Штерн США 124 Анатолий Подольский Украина 125 Владимир Покидайло Украина 126 Виталий Портников Украина 127 Андрей Семенов Германия 128 Екатерина Рапай Украина 129 Ростислав Розенберг Германия 130 Аркадий Ромм Украина 131 Эдуард Рубен Израиль 132 Ольга Рубен Израиль 133 Олег Синельников Украина 134 Елена Синдеева Россия 135 Людмила Сокольская Германия 136 Александра Сомиш Украина 137 Роман Спектор Россия 138 Анна Степанова Израиль 139 Александра Супряженко Украина 140 Сергей Тихий Украина 141 Валентина Томилина Израиль 142 Алла Тульчинская США 143 Ефим Тульчинский США 144 Бронислав Тутельман Украина 145 Евгений Фарбер Израиль 146 Артем Федорчук Израиль 147 Вадим Фельдман США 148 Лев Филиппов Канада 149 Иехиель Фишзон Израиль 150 Мирьям Фишзон Израиль 151 Артур Фредекинд Германия 152 Натан Хазин Украина 153 Галина ХАРАЗ Израиль 154 Людмила Херсонская Украина 155 Борис Херсонский Украина 156 Владимир Цаур США 157 Сергей Черепанов Украина 158 Ашер Иосиф Черкасский Украина 159 Велвл Чернин Израиль 160 Евгений Шведков Украина 161 Владимир Шнитер США 162 Лариса Шнитер США 163 Алла Шпицбург США 164 Борис Штивельман Израиль 165 Эрнст Шульман Израиль 166 Инна Шульман Израиль 167 Марат Янкулин Германия

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