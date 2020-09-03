Трагедия Бабьего Яра - это часть украинской исторической памяти
Авторы Обращения выразили решительное несогласие с проектом Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», инициированным и финансируемым российскими миллиардерами, как таковім, что должен стать оружием для российской пропаганды в ее стремлении дискредитировать наше государство в мире.
Они призвали поддержать разработанный украинскими историками государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, который стремится достойно почтить память обо всех жертвах этого трагического места.
Люди, которые уже поддержали Обращение, не слишком надеются на понимание и помощь со стороны нынешней власти, поэтому это обращение направлено к украинскому гражданскому обществу, которое является надежным фактором цивилизованного будущего Украины.
Обращение подписали более 160 украинских евреев, которые сегодня живут как в Украине, так и в Израиле, Канаде, Нидерландах, Германии, Польши, России, США, Франции, Чехии. В частности, Галина Аккерман, Марк Белорусец, Валерия Богуславская, Матвей Вайсберг, Карл Волох, Михаил Гершензон, Семен Глузман, Павел Гольдин, Игорь Гольфман, Максим Гон, Георгий Духовичный, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Дмитрий Кимельфельд, Ирина Климова, рав Моше Колесник, Тимур Литовченко, Михаил Мицель, Евгений Монастырский, Виталий Нахманович, Александр Пасхавер, Йоханан Петровский-Штерн, Анатолий Подольский, Виталий Портников, Сергей Тихий, Бронислав Тутельман, Артур Фредекинд, Натан Хазин, Борис Херсонский, Ашер Йосеф Черкасский, Велвл Чернин.
ОБРАЩЕНИЕ УКРАИНСКИХ ЕВРЕЕВ
К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ УКРАИНЫ
Мы, украинские евреи, те, кто отождествляет себя с демократическим европейским будущим Украины, кто бок о бок с собратьями из других этносов на протяжении 30 лет независимости поддерживал стремление Украины к демократии и справедливости, развивал и защищал Украину на площадях, на фронте против российской агрессии, в волонтерском движении и в общественном пространстве (морально, материально и личным участием), обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и организациям, членами которых они являются, с призывом поддержать украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, разработанный украинскими историками по поручению Кабинета министров Украины. Нельзя допустить, чтобы десятки тысяч еврейских и нееврейских жертв Бабьего Яра даже через 80 лет после страшной смерти стали заложниками и орудием российской пропаганды против Украины.
Сейчас на территории Бабьего Яра и его окрестностей существует более 30 памятных и мемориальных знаков, которые, к сожалению, до сих пор не объединены в общее мемориальное пространство. Несмотря на это, в сознании рядовых постсоветских граждан и в широком международном сообществе память Бабьего Яра остается якобы почти никак не отмеченной. К сожалению, Украина за годы независимости не смогла среди прочего достойно почтить память десятков тысяч своих замученных сограждан-евреев и неевреев. А отсутствие мемориального пространства и надлежащего музейного центра только усиливает ощущение государственной беспомощности.
Такая слабость является отражением общего недостаточного внимания государства к становлению украинской политики памяти - важной составляющей существования и восприятия Украины как действительно самостоятельной и независимой страны, которая укоренена в мировую историю, а не является случайнім осколком российско-советской империи, которій лаской или силой можно и надо вернуть назад. Именно поэтому мы и обращаемся с этим призывом не к власти, а к гражданскому обществу, которое, по нашему убеждению, является надежным фактором цивилизованного будущего Украины.
С самого начала государственной независимости Украины мы наблюдаем, как прежде Россия, а также некоторые другие страны пытаются стать арбитрами в нашей истории, вопросах украинской политики памяти. Подобное вмешательство во внутренние дела Украины недопустимо, так как это привело бы к угрозе потери Украиной своей государственной субъектности.
На этом фоне появление двух отдельных проектов мемориализации Бабьего Яра - украинского и российского - стало мощным фактором продолжения идеологического противостояния старой, евразийской, постимперской позиции, и новой - украинской, проевропейской. Именно поэтому мы неприятно удивлены открытой поддержкой, которую предоставил действующий президент Украины Владимир Зеленский именно российскому проекту.
Этот проект предложен и финансируется российскими миллиардерами, при этом навязчиво подчеркивается их еврейское происхождение. Также педалируется то, что они являются уроженцами Украины, в последнее время их даже называют «украинско-еврейскими» (а почему бы не британскими - по месту нынешнего проживания одного из них). Таким образом, старательно маскируется факт их абсолютной аффилированности с Россией и лично с Путиным.
Появление российского проекта было разыграно как любимая путинскими пропагандистами "многоходовочка", чтобы загнать Украину в цугцванг - определенное состояние "языком" шахмат, когда каждый ход ведет к ухудшению ситуации и проигрышу. Если этот проект будет воплощен, это не только продемонстрирует всему миру, что Украина якобы не способна достойно почтить память еврейских и не еврейских жертв Второй мировой войны, а сам проект станет мощным орудием российской пропаганды, которая пытается представить украинцев как радикальных националистов и антисемитов. Если же нет, это будет подано как "доказательство антисемитизма" Украины, которая не позволила почтить память жертв Холокоста. Поэтому появление и воплощение украинского, государственного проекта при поддержке украинского гражданского общества ломает эту путинскую игру.
Существенные различия двух проектов не является только проявлениями принципиальных отличий украинской и российской политик памяти или разных взглядов российских и украинских историков на трагические события прошлых веков, в частности двадцатого. Только один, но острый пример этой разницы: несмотря на декларации о сохранении памяти о погибших евреях, российский проект планирует строительство музея именно на месте разрушенных в советские времена еврейского и караимского кладбищ. Украинский проект, в отличие от российского, очень деликатно относится к вопросам еврейской религии и традиции. Он категорически отрицает возможность строительства на местах захоронений, расстрелов и сожжения останков замученных людей. В этом проявляется действенное украинское уважение к одному из краеугольных камней иудейской традиции.
Обращаясь к гражданскому обществу, мы, украинские евреи, призываем воспринимать Холокост и, в частности, трагедию Бабьего Яра не только еврейскими трагедиями, но частями украинской истории и украинской политики памяти, как Голодомор и депортация крымских татар, сталинские репрессии 1920-1950-х годов. Мы хорошо помним, что в конце тоталитарного срока нашей общей истории и в начале возрождения национально-демократических движений украинцев и евреев в середине прошлого столетия, именно Бабий Яр стал тем местом, где встретились активисты упомянутых выше движений и нашли общий язык. Координация действий и союзническое объединение еврейского движения с украинским национально-демократическим и правозащитным движениями стали символами конца коммунистической империи.
Для нас борьба за надлежащую память жертв Бабьего Яра является актом совести и одновременно национальным и гражданским долгом. Мы считаем, что именно украинский проект мемориализации Бабьего Яра, который сочетает памяти жертв Холокоста с другими, нееврейскими жертвами, включая память о еврейской трагедии в сплошной исторический контекст и делает ее неотъемлемой частью всеукраинской исторической памяти, должен быть воплощен в этом трагическом пространстве.
|
1
|
Игорь Аврущенко
|
Израиль
|
2
|
Галина Аккерман
|
Франция
|
3
|
Самуил Аккерман
|
Франция
|
4
|
Елена Андронатий
|
Украина
|
5
|
Наталья Бакулина
|
Украина
|
6
|
Марк Белорусец
|
Украина
|
7
|
Леонид Белянский
|
Украина
|
8
|
Мейер Бирман
|
США
|
9
|
Сима Бирман
|
США
|
10
|
Валерия Богуславская
|
Украина
|
11
|
Евгения Богуславская
|
Украина
|
12
|
Владимир Бойко
|
Израиль
|
13
|
Ирина Бойко
|
Израиль
|
14
|
Регина Брагина
|
Израиль
|
15
|
Людмила Брагинская
|
Украина
|
16
|
Борис Брикер
|
США
|
17
|
Роман Бронфман
|
Израиль
|
18
|
Петр Бульковштейн
|
Израиль
|
19
|
Леонид Вайденфельд
|
Украина
|
20
|
Вера Вайсберг
|
Германия
|
21
|
Матвей Вайсберг
|
Украина
|
22
|
Михаил Ваксман
|
Украина
|
23
|
Леонид Варенгаупт
|
Украина
|
24
|
Михаил Вейсберг
|
Украина
|
25
|
Александр Верхмана
|
Украина
|
26
|
Игорь Винокуров
|
Украина
|
27
|
Анатолий Вишевський
|
Чехия
|
28
|
Илья Вишевський
|
США
|
29
|
Марат Вишневый
|
Украина
|
30
|
Карл Волох
|
Украина-Израиль
|
31
|
Виктория Гаркави
|
США
|
32
|
Татьяна Гельфер
|
США
|
33
|
Галина Герцик
|
Израиль
|
34
|
Григорий Гинчерман
|
США
|
35
|
Александр Гинчерман
|
США
|
36
|
Михаил Гершензон
|
Украина
|
37
|
Семен Глузман
|
Украина
|
38
|
Леонид Гольберг
|
Украина
|
39
|
Роза Гольденберг
|
США
|
40
|
Ефим Гольденберг
|
США
|
41
|
Павел Гольдин
|
Украина
|
42
|
Игорь Гольфман
|
Украина
|
43
|
Максим Гон
|
Украина
|
44
|
Георгий Готсдинер
|
Израиль
|
45
|
Виктория Гофштейн
|
Израиль
|
46
|
Даниил Гребень
|
Украина
|
47
|
Евгений Гребень
|
Украина
|
48
|
Сергей Гребень
|
Украина
|
49
|
Илья Грутман
|
Германия
|
50
|
Елена Гудима
|
Украина
|
51
|
Леонид Гурвиц
|
США
|
52
|
ада Даль
|
Украина
|
53
|
Елена Дамбинова
|
Израиль
|
54
|
Алексей Дармодехин
|
Украина
|
55
|
Анатолий Дермайнер
|
Израиль
|
56
|
Анна Дермайнер
|
Израиль
|
57
|
Алла Джейкобсон
|
США
|
58
|
Бенджамин Джейкобсон
|
США
|
59
|
Елена Добровинский
|
Германия
|
60
|
Геннадий Добровинский
|
Германия
|
61
|
Анна Додзюк
|
Польша
|
62
|
Елена Дубовенко
|
США
|
63
|
Георгий Духовичный
|
Украина
|
64
|
Александр Елисаветский
|
Украина
|
65
|
Алла Заманский
|
Украина
|
66
|
Елена Заславская
|
Украина
|
67
|
Алексей Заславский
|
Украина
|
68
|
Борис Захаров
|
Украина
|
69
|
Евгений Захаров
|
Украина
|
70
|
Ирма Землеруб
|
Израиль
|
71
|
Иосиф Зисельс
|
Украина
|
72
|
Давид калеки
|
Украина
|
73
|
Татьяна Каспер
|
Украина
|
74
|
гэта Квят
|
Израиль
|
75
|
Игорь Керезь
|
Украина
|
76
|
Борис Кимельфельд
|
Израиль
|
77
|
Дмитрий Кимельфельд
|
Израиль
|
78
|
Ирина Климова
|
Украина
|
79
|
Дмитрий Кляйн
|
Германия
|
80
|
Елена Кляйн
|
Германия
|
81
|
рав Ицхак Козлов
|
Украина
|
82
|
рав Моше Колесник
|
Украина
|
83
|
Алла Коломиец
|
Украина
|
84
|
Вера Комская
|
Израиль
|
85
|
Юрий Корогодский
|
Украина
|
86
|
Жерар фон Коутен
|
Нидерланды
|
87
|
Кира Крейдерман
|
Украина
|
88
|
Алина Лабизон
|
США
|
89
|
Александр Лабизон
|
США
|
90
|
Виктор Левин
|
Израиль
|
91
|
Марк Левин
|
Израиль
|
92
|
Сергей Лейвиков
|
Украина
|
93
|
Людмила Лелчитська
|
США
|
94
|
Светлана Лещинская
|
Израиль
|
95
|
Анатолий Лещинский
|
Израиль
|
96
|
Даниэль Лещинский
|
Израиль
|
97
|
Дмитрий Лещинский
|
Израиль
|
98
|
Ольга Лимонова
|
Украина
|
99
|
Рафаил Литвин
|
Украина
|
100
|
Вячеслав Лихачев
|
Украина
|
101
|
Тимур Литовченко
|
Украина
|
102
|
Жанна Литовченко
|
Украина
|
103
|
Ефим Меламед
|
Украина
|
104
|
Бронислав Мицель
|
США
|
105
|
Маргарита Мицель
|
США
|
106
|
Михаил Мицель
|
США
|
107
|
Изабелла Мирошник
|
США
|
108
|
Олег Мирошник
|
США
|
109
|
Александр Мирошник
|
США
|
110
|
Евгений Монастырский
|
Украина
|
111
|
Александр Назар
|
Украина
|
112
|
Виталий Нахманович
|
Украина
|
113
|
Галина Нахманович
|
Украина
|
114
|
Анна Некрасова
|
Украина
|
115
|
Майкл Ногин
|
США
|
116
|
Ольга Ногина
|
США
|
117
|
Михаил Ордовский
|
Россия
|
118
|
Григорий Палант
|
США
|
119
|
Ольга Палант
|
США
|
120
|
Ирина Палатник
|
США
|
121
|
Михаил Палатник
|
США
|
122
|
Александр Пасхавер
|
США
|
123
|
Йоханан Петровский-Штерн
|
США
|
124
|
Анатолий Подольский
|
Украина
|
125
|
Владимир Покидайло
|
Украина
|
126
|
Виталий Портников
|
Украина
|
127
|
Андрей Семенов
|
Германия
|
128
|
Екатерина Рапай
|
Украина
|
129
|
Ростислав Розенберг
|
Германия
|
130
|
Аркадий Ромм
|
Украина
|
131
|
Эдуард Рубен
|
Израиль
|
132
|
Ольга Рубен
|
Израиль
|
133
|
Олег Синельников
|
Украина
|
134
|
Елена Синдеева
|
Россия
|
135
|
Людмила Сокольская
|
Германия
|
136
|
Александра Сомиш
|
Украина
|
137
|
Роман Спектор
|
Россия
|
138
|
Анна Степанова
|
Израиль
|
139
|
Александра Супряженко
|
Украина
|
140
|
Сергей Тихий
|
Украина
|
141
|
Валентина Томилина
|
Израиль
|
142
|
Алла Тульчинская
|
США
|
143
|
Ефим Тульчинский
|
США
|
144
|
Бронислав Тутельман
|
Украина
|
145
|
Евгений Фарбер
|
Израиль
|
146
|
Артем Федорчук
|
Израиль
|
147
|
Вадим Фельдман
|
США
|
148
|
Лев Филиппов
|
Канада
|
149
|
Иехиель Фишзон
|
Израиль
|
150
|
Мирьям Фишзон
|
Израиль
|
151
|
Артур Фредекинд
|
Германия
|
152
|
Натан Хазин
|
Украина
|
153
|
Галина ХАРАЗ
|
Израиль
|
154
|
Людмила Херсонская
|
Украина
|
155
|
Борис Херсонский
|
Украина
|
156
|
Владимир Цаур
|
США
|
157
|
Сергей Черепанов
|
Украина
|
158
|
Ашер Иосиф Черкасский
|
Украина
|
159
|
Велвл Чернин
|
Израиль
|
160
|
Евгений Шведков
|
Украина
|
161
|
Владимир Шнитер
|
США
|
162
|
Лариса Шнитер
|
США
|
163
|
Алла Шпицбург
|
США
|
164
|
Борис Штивельман
|
Израиль
|
165
|
Эрнст Шульман
|
Израиль
|
166
|
Инна Шульман
|
Израиль
|
167
|
Марат Янкулин
|
Германия
Список обновляется
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