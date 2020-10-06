Тихановская встретилась с Меркель в Берлине
Об этом сообщает издание DW.
6 октября Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
Лидер белорусской оппозиции отметила, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, а режим, в свою очередь, продолжает увеличивать количество политзаключенных.
"Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключенных", - сообщила Тихановская.
Она отметила, что протесты в Беларуси "не являются борьбой против России или Европы" и является следствием внутреннего кризиса, а "главная цель людей - новые выборы как можно быстрее".
Тихановская также добавила, что белорусы надеются на инвестиционную поддержку, помощь независимым СМИ и гражданскому обществу.
- Напомним, ранее Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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