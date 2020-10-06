Тихановская встретилась с Меркель в Берлине

6 октября, 2020, 20:30

Бывшая кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу, где обсудили митинги в Беларуси

Об этом сообщает издание DW.

6 октября Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Лидер белорусской оппозиции отметила, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, а режим, в свою очередь, продолжает увеличивать количество политзаключенных.

"Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключенных", - сообщила Тихановская.

Она отметила, что протесты в Беларуси "не являются борьбой против России или Европы" и является следствием внутреннего кризиса, а "главная цель людей - новые выборы как можно быстрее".

Тихановская также добавила, что белорусы надеются на инвестиционную поддержку, помощь независимым СМИ и гражданскому обществу.

Напомним, ранее Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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