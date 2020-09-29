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Espreso.tvОбществоМакрон провел встречу с Тихановской в Литве

Макрон провел встречу с Тихановской в Литве


фото: reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон готов выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси

Об этом Светлана Тихановская и Эмануэль Макрон рассказали после совместной встречи, передает AFP.

По итогам встречи со Светланой Тихановской президент Франции заявил:

"Как европейцы, мы сделаем все возможное, чтобы помочь, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ и добиться прогресса. У нас была очень хорошая дискуссия, но теперь мы должны быть прагматичными и поддерживать народ Беларуси. Мы сделаем все, что в наших силах, поверьте мне".

Светлана Тихановская отметила, что белорусский народ выступает за проведение новых выборов в этом году. Именно выборы должны быть темой международных переговоров, и ОБСЕ - лучшая платформа для таких переговоров. Светлана Тихановская подчеркнула, что готова говорить со всеми сторонами - в том числе с Россией - об организации переговоров о выходе Беларуси из кризиса.

"На кону - человеческие жизни. Чем дольше мы погружаемся в кризис, тем больше он забирает жертв. Поэтому мы заинтересованы начать переговоры как можно скорее. И я благодарна Франции за внимание. Эммануэль Макрон отлично информирован о белорусской ситуации, следит за событиями и поддерживает белорусов в нашей борьбе за свободу".

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