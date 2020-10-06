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Espreso.tvОбществоСпасатели ликвидировали девять из 10 основных очагов пожаров на Луганщине

Спасатели ликвидировали девять из 10 основных очагов пожаров на Луганщине

Спасатели совместно с военными ликвидировали девять из 10 основных очагов пожаров лесных массивов в Луганской области

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, остается ликвидировать очаг у села Гавриловка Новоайдарского района на площади 150 гектаров.

Спасатели напомнили, что во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

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