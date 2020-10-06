"Заря" объявила о трансфере 19-летнего форварда с "Фенербахче"

19-летний форвард проведет в "Заре" полтора года. Финансовые условия сделки не сообщаются. Сайядманеш будет выступать под 90-м номером.

Аллахьяр Сайядманеш стал игроком "Фенербахче" летом прошлого года. На его счету лишь 3 матча за основную команду стамбульцев.

Прошлый сезон провел в аренде в "Истанбулспор" где сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

4 октября в 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Зарей" .

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