"Заря" объявила о трансфере 19-летнего форварда с "Фенербахче"
6 октября, 2020, 14:28
Иранский нападающий турецкого "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш стал игроком луганской "Зари"
Об этом сообщает официальный сайт " Зари "
19-летний форвард проведет в "Заре" полтора года. Финансовые условия сделки не сообщаются. Сайядманеш будет выступать под 90-м номером.
Аллахьяр Сайядманеш стал игроком "Фенербахче" летом прошлого года. На его счету лишь 3 матча за основную команду стамбульцев.
Прошлый сезон провел в аренде в "Истанбулспор" где сыграл 11 матчей и забил 1 гол.
- 4 октября в 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Зарей" .
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