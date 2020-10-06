"Реал" лишился сына Зидана ради Лунина
6 октября, 2020, 12:18
Голкипер мадридского "Реала" Люка Зидан стал игроком "Райо Вальекано"
Об этом сообщает официальный сайт " Райо Вальекано ".
22-летний вратарь подписал двухлетний контракт с испанским клубом. Финансовые условия сделки не сообщаются.
Прошлый сезон голкипер провел на правах аренды в "Расинг", за который француз сыграл 33 матча и пропустил 42 гола. Люка Зидан мог стать дублером основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа, но тренерский штаб выбрал для этой роли украинца Андрея Лунина.
- Напомним, 8 сентября Андрей Лунин провел первую тренировку после возвращения из аренды в "Овьедо" в "Реал".
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