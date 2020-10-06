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Espreso.tvСпорт"Реал" лишился сына Зидана ради Лунина

"Реал" лишился сына Зидана ради Лунина


фото: Getty Images
Голкипер мадридского "Реала" Люка Зидан стал игроком "Райо Вальекано"

Об этом сообщает официальный сайт " Райо Вальекано ".

22-летний вратарь подписал двухлетний контракт с испанским клубом. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Прошлый сезон голкипер провел на правах аренды в "Расинг", за который француз сыграл 33 матча и пропустил 42 гола. Люка Зидан мог стать дублером основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа, но тренерский штаб выбрал для этой роли украинца Андрея Лунина.

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