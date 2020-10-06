"Реал" лишился сына Зидана ради Лунина

6 октября, 2020, 12:18

Голкипер мадридского "Реала" Люка Зидан стал игроком "Райо Вальекано"

Об этом сообщает официальный сайт " Райо Вальекано ".

22-летний вратарь подписал двухлетний контракт с испанским клубом. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Прошлый сезон голкипер провел на правах аренды в "Расинг", за который француз сыграл 33 матча и пропустил 42 гола. Люка Зидан мог стать дублером основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа, но тренерский штаб выбрал для этой роли украинца Андрея Лунина.

Напомним, 8 сентября Андрей Лунин провел первую тренировку после возвращения из аренды в "Овьедо" в "Реал".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb