Лунин провел первую тренировку после возвращения в "Реал"
Об этом Лунин сообщил в Instagram.
Голкипер начал с "Реалом" подготовку к новому сезону сразу после возвращения из расположения национальной сборной Украины, с которой он принимал участие в матчах Лиги наций.
"Счастливый. Один из тех дней большого энтузиазма: вернуться к тренировке с" Реалом ", - написал Лунин.
21-летний Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 за 8,5 млн евро. После этого на правах аренды играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
В прошлом сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 19 матчей и пропустил 18 голов.
FELIZ ▪️ СЧАСТЛИВЫЙ ▪️ HAPPY Hoy, uno de esos días de mucha ilusión: volver a entrenar con el Real Madrid. Сегодня один из тех дней большого энтузиазма: вернуться к тренировкам с «Реалом». Today, one of those days of great enthusiasm: to return to training with Real Madrid. @nikefootball @brave_gk_official #RealFootball #RMCity #HalaMadrid #comeback #goalkeeper #AndreyLunin #AL
- 2 сентября стало известно, что следующий сезон Андрей Лунин проведет в мадридском "Реале" .
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