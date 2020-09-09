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Espreso.tvСпортЛунин провел первую тренировку после возвращения в "Реал"

Лунин провел первую тренировку после возвращения в "Реал"


фото: Getty Images
Украинский голкипер Андрей Лунин провел первую тренировку после возвращения из аренды в "Овьедо" в "Реал"

Об этом Лунин сообщил в Instagram.

Голкипер начал с "Реалом" подготовку к новому сезону сразу после возвращения из расположения национальной сборной Украины, с которой он принимал участие в матчах Лиги наций.

"Счастливый. Один из тех дней большого энтузиазма: вернуться к тренировке с" Реалом ", - написал Лунин.

21-летний Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 за 8,5 млн евро. После этого на правах аренды играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В прошлом сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 19 матчей и пропустил 18 голов.

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