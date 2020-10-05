"В два клика" Приватбанк позволил открывать счета онлайн через приложение "Дія"

5 октября, 2020, 15:14

ПриватБанк разрешил проводить обязательную верификацию и актуализацию данных клиентов через приложение "Дія"

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Согласно сообщению, клиенты ПриватБанка могут проходить обязательную верификацию или актуализацию собственных данных через приложение государственных услуг "Дія".

По словам председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла, представленная командой Министерства цифровой трансформации технология шеринга документов в обновленном приложении "Дія" позволяет свести верификацию клиентов к автоматической процедуре.

"Любой наш клиент может сформировать и передать банку электронный пакет документов с помощью этого приложения. Два клика. Ничего не нужно никуда нести", - цитирует пресс-служба слова Крумханзла.

По информации пресс-службы, отныне для актуализации данных в ПриватБанке клиенту нужно только открыть документ в приложении "Дія" и перевернуть на сторону со штрихкодом. После того, как менеджер банка отсканирует соответствующий код, "Дія" автоматически запрашивает разрешение и формирует цифровую копию документа с электронной подписью и передает ее банку.

Кроме того, отмечается, что теперь клиенты ПриватБанка могут предъявлять цифровой паспорт вместо оригинала. Сотрудник банка верифицирует документ с приложения "Дія" через QR-код.

Напомним, 2 октября Национальный банк Украины разрешил удаленную идентификацию банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".

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