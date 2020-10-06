"Мнение трех европарламентариев": нардеп- "слуга" Кравчук прокомментировала угрозу отмены безвиза с ЕС
Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина .
"Я поняла точно, что безвиз в целом для украинцев остается, будет, никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить", - заверила Кравчук.
Она отметила, что в письме не указано, каким именно олигархам и политикам может угрожать отмена безвиза с ЕС.
Читайте также: Депутаты Европарламента предупредили о возможной отмене безвиза некоторым украинским политикам и олигархам
"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является какой-то официальной позицией европарламентариев целом", - сказала депутат.
- Напомним, евродепутат Виола фон Крамон заявила, что власти Украины проталкивают своих кандидатов на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры