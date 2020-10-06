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Espreso.tvОбщество"Мнение трех европарламентариев": нардеп- "слуга" Кравчук прокомментировала угрозу отмены безвиза с ЕС

"Мнение трех европарламентариев": нардеп- "слуга" Кравчук прокомментировала угрозу отмены безвиза с ЕС


фото: censor.net
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заверила, что угрозы отмены безвиза с ЕС для украинцев нет

Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина .

"Я поняла точно, что безвиз в целом для украинцев остается, будет, никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить", - заверила Кравчук.

Она отметила, что в письме не указано, каким именно олигархам и политикам может угрожать отмена безвиза с ЕС.

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"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является какой-то официальной позицией европарламентариев целом", - сказала депутат.

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