Депутаты Европарламента предупредили о возможной отмене безвиза для некоторых украинских политиков и олигархов

5 октября, 2020, 16:44

Депутаты Европарламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за свертывание реформ

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст письма евродепутатов Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкневичене.

"Сам президент предсказал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники - реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в письме.

Евродепутаты отмечают, что в борьбе с коррупцией украинское правительство еще в первые дни вселял надежду.

"Мы не можем не видеть, что некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - утверждают парламентарии.