Депутаты Европарламента предупредили о возможной отмене безвиза для некоторых украинских политиков и олигархов
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст письма евродепутатов Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкневичене.
"Сам президент предсказал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники - реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в письме.
Евродепутаты отмечают, что в борьбе с коррупцией украинское правительство еще в первые дни вселял надежду.
"Мы не можем не видеть, что некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - утверждают парламентарии.
Авторы письма напоминают о падении Украины в рейтинге восприятия коррупции, свертывания реформ, проблеме в назначении руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остановке обвинения по делам коррумпированных судей. Все это, по их словам, грозит Украине потерей макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро.
Евродепутаты также сделали оговорку в связи с безвизовым режимом.
"Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это великое достижение для граждан Украины и граждан ЕС, - но все же мы оставляем за собой право конкретно отказывать в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", - говорится в письме.
При этом в Европарламенте выразили понимание, что кроме "десятков плохих яблок" в "Слуге народа", эта партия является площадкой для энергичных, умных и честных законодателей, которые стремятся ставить национальные интересы страны превыше всего и бороться за ее европейское будущее.
"Мы твердо уверены, что эти прогрессивные, ориентированные на реформы депутаты "Слуги Народа" должны стать главной опорой вашего правительства, чтобы активизировать стремление к реформам и вернуть страну на путь демократизации", - отметили евродепутаты.
Следует отметить, что письмо евродепутатов появилось после того, как Давид Арахамия отверг якобы "слухи" о возможной отмене безвиза, сказав, что будет реагировать только на письма.
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