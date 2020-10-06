"Гент" отказался отпускать Яремчука в итальянский клуб
Об этом сообщает HLN .
Яремчук провел встречу с руководством "Гента" перед отлетом в сборную Украины. Форварда вызвали на разговор после публичных заявлений о желании покинуть бельгийский клуб.
"Гент" сообщил, что Яремчук не должен покидать клуб при каких обстоятельствах. Ожидается, что стороны вернутся к переговорам по возвращении нападающего в клуб. Между тем, трансферное окно в Бельгии закрылось 5 октября.
24-летний Роман Яремчук перешел в "Гент" с "Динамо" за 2 млн евро летом 2017 года. Контракт украинском с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Яремчук сыграл за "Гент" 8 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
В нынешнее трансферное окно интерес к Яремчука проявляли итальянские "Рома" и "Болонья".
- 29 сентября сообщалось, что Роман Яремчук не сыграл против "Динамо" в ответном матче плей-офф отбора Лиги чемпионов из-за конфликта с бельгийским "Гентом".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры