"Гент" отказался отпускать Яремчука в итальянский клуб

6 октября, 2020, 08:43

Бельгийский "Гент" отказался отпускать украинского форварда Романа Яремчука в итальянский клуб

Об этом сообщает HLN .

Яремчук провел встречу с руководством "Гента" перед отлетом в сборную Украины. Форварда вызвали на разговор после публичных заявлений о желании покинуть бельгийский клуб.

"Гент" сообщил, что Яремчук не должен покидать клуб при каких обстоятельствах. Ожидается, что стороны вернутся к переговорам по возвращении нападающего в клуб. Между тем, трансферное окно в Бельгии закрылось 5 октября.

24-летний Роман Яремчук перешел в "Гент" с "Динамо" за 2 млн евро летом 2017 года. Контракт украинском с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл за "Гент" 8 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

В нынешнее трансферное окно интерес к Яремчука проявляли итальянские "Рома" и "Болонья".

29 сентября сообщалось, что Роман Яремчук не сыграл против "Динамо" в ответном матче плей-офф отбора Лиги чемпионов из-за конфликта с бельгийским "Гентом".

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