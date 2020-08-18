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Espreso.tvСпортТрансфер для Луческу: в Киев прибыл 24-летний футболист из Бразилии

Трансфер для Луческу: в Киев прибыл 24-летний футболист из Бразилии


фото: fcdynamo.kiev.ua
Из Бразилии в Украину прибыл потенциальный новичок киевского "Динамо"

Об этом сообщает Meta-raitings.

Имя футболиста не сообщается. Однако известно, что ему 24 года и он игрок атакующего плана.

По информации источника, киевское "Динамо" подпишет игрока как свободного агента, но после того, как футболист пройдет самоизоляцию.

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Свой первый матч в новом сезоне УПЛ "Динамо" проведет 21 августа против донецкого "Олимпика". Начало в 17:00.

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