Бывший форвард "Милана" может продолжить карьеру в Украине
6 октября, 2020, 16:59
Украинский футбольный клуб сделал предложение экс-форварду итальянского "Милана" Алешандре Пато
Об этом сообщает Sqenf Foot в twitter.
Имя украинского клуба не называется, но известно, что он выступает в Украинской Премьер-лиге. По информации источника, 31-летний бразилец также заинтересовал команды из Испании, Италии, Турции, Катара и Саудовской Аравии.
Последним клубом Пато был бразильский "Сан-Пауло", который он покинул в статусе свободного агента. Лучше всего болельщики помнят форварда благодаря выступлениям за "Милан". В итальянском топ-клубе Пато провел 150 матчей, забил 63 мяча и отдал 18 результативных передач.
- Sqenf Foot (@SqenfFoot) October 4, 2020
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