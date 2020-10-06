Бывший форвард "Милана" может продолжить карьеру в Украине

6 октября, 2020, 16:59

Украинский футбольный клуб сделал предложение экс-форварду итальянского "Милана" Алешандре Пато

Об этом сообщает Sqenf Foot в twitter.

Имя украинского клуба не называется, но известно, что он выступает в Украинской Премьер-лиге. По информации источника, 31-летний бразилец также заинтересовал команды из Испании, Италии, Турции, Катара и Саудовской Аравии.

Последним клубом Пато был бразильский "Сан-Пауло", который он покинул в статусе свободного агента. Лучше всего болельщики помнят форварда благодаря выступлениям за "Милан". В итальянском топ-клубе Пато провел 150 матчей, забил 63 мяча и отдал 18 результативных передач.

- Sqenf Foot (@SqenfFoot) October 4, 2020

6 октября иранский нападающий турецкого "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш стал игроком луганской "Зари" .