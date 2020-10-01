Я подарю сопернику шестой раунд, чтобы забить его в седьмом: Беринчик провел открытую тренировку перед боем за титул WBO. ФОТО

1 октября, 2020, 15:56

Украинский боксер Денис Беринчик провел в Киеве открытую тренировку перед поединком против румына Виорела Симиона за титул WBO International

Об этом сообщает Еспресо.TV.

1 октября в Киеве Денис Беринчик провел открытую тренировку в ходе подготовки к защите титула WBO International в легком весе (до 61,2 кг) и пообщался с журналистами.

Бой состоится 8 октября под Киевом в загородном комплексе - Equides. Соперником Беринчика станет 38-летний румынский боксер Виорел Симион.

Во время открытой тренировки Денис Беринчик продемонстрировал ряд ударных комбинаций, упражнения на ловкость и меткость, которые отрабатывал в тренировочном лагере.

В общем украинец отметил, что план на бой и что подготовка к каждому поединку является индивидуальной.

"С разными соперниками боксируешь всегда по-разному. Это будет зависеть, в каком физическом состоянии он прибудет. Как даст сгон веса и как он будет настроен на бой. От этого зависит. Все покажет 8-е число", - сказал Беринчик.

Он отметил, что пересмотрел бои в которых участвовал Виорел Симион и отметил, что изучил боксерское поведение соперника.

"Противник всегда будет идти вперед. Других видов стиля он не имеет. Он всегда настойчив, бьет боковые удары. У него хороший прямой джеб", - рассказал украинский боксер.

Также он пообещал "подарить" сопернику шестой раунд, а в следующей трехминутке разобраться с румыном.

"Я подарю сопернику шестой раунд, чтобы забить его в седьмом", - сказал Беринчик.

Готовился к бою украинец в Буковеле в течение шести недель, и еще неделю работал в столице.

За 16 лет в профессиональной карьере 38-летний Симион провел 25 боев. Из них в 22-х одержал победы (9 нокаутом) и еще в 3-х потерпел поражения. На счету 32-летнего Беринчика 13 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения.

Напомним, 21 июля Всемирная боксерская организация отменила претендентский турнир за право провести чемпионский бой с украинцем Василием Ломаченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb