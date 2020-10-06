Асад обвинил сирийскую оппозицию в участии в войне в Нагорном Карабахе
6 октября, 2020, 11:02
Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийская оппозиция участвует в военном конфликте в Нагорном Карабахе
Об этом рассказал президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.
Асад заявил, что "боевики" из Сирии перебрасываются в Карабах: «Мы определенно можем это подтвердить".
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Он добавил, что Турция "использует террористов из Сирии и других стран в Карабахе".
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