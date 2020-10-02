Война в Нагорном Карабахе: правозащитники сообщили о 28 погибших наемниках из Сирии
2 октября, 2020, 18:36
Во время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 28 сирийских боевиков из группировок, которые поддерживает Турция
Такие данные обнародовал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет AFP.
По данным правозащитников, Турция отправила из Сирии в Азербайджан более 850 боевиков.
#BREAKING 28 pro-Turkey Syrians killed in #Karabakh fighting: monitor pic.twitter.com/1oO1guXyKK- AFP news agency (@AFP) October 2, 2020
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