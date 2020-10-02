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Espreso.tvОбществоВойна в Нагорном Карабахе: правозащитники сообщили о 28 погибших наемниках из Сирии

Война в Нагорном Карабахе: правозащитники сообщили о 28 погибших наемниках из Сирии

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 28 сирийских боевиков из группировок, которые поддерживает Турция

Такие данные обнародовал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет AFP.

По данным правозащитников, Турция отправила из Сирии в Азербайджан более 850 боевиков.

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