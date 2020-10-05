Враг обстрелял украинские позиции из гранатомета под Новолуганским
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС.
"Противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был неприцельный, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.
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В штабе отметили, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой украинским защитниками. Военнослужащие ВСУ тушат пожары в районе Шумов и помогают ликвидировать последствия пожаров жителям Луганщины.
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