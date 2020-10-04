В ВСУ заявили, что информация о сокрытии раненых в районе проведения ООС не соответствует действительности

4 октября, 2020, 22:02

В Вооруженных силах Украины заявили, что информация о сокрытии раненых в районе проведения ООС не соответствует действительности

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"Информация, которую сегодня обнародовали некоторые СМИ со ссылкой на непонятные телеграмм-каналы, о сокрытии раненых в районе проведения операции Объединенных сил и доставкой их медицинским самолетом АН-26 "ВИТА" в Военно-медицинский клинический центр Северного региона является недостоверной и дискредитирующей Вооруженные Силы Украины", - говорится в заявлении.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины официально сообщило, что каждый раненый защитник Украины получает соответствующую медицинскую помощь, а его прибытие на лечение регистрируется и учитывается должным образом.

"О доставке раненых военных в Харьков медицинским самолетом АН-26 "ВИТА" информируем: во-первых использования самолетов АН-26 запрещено начиная с 26 сентября 2020 года, а во вторых доставка раненых из района проведения ООС осуществляется санитарными вертолетами", - заначилы в медицинских силах ВСУ.

Также в командовании медицинских сил добавили, что последнюю аэромедицинскую эвакуацию из района ООС в Военно-медицинский клинический центр Северного региона было совершено 29 сентября. Санитарным вертолетом доставили двух военнослужащих, подвергшихся минно-взрывным травмам в ООС в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. В дальнейшем их в плановом порядке на реанимобиле перевезли в Киевский военный госпиталь, о чем сообщалось ранее.

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