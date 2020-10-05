Война в Нагорном Карабахе: Алиев требует от Армении график вывода войск

5 октября, 2020, 11:18

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна предоставить график вывода своих войск из Нагорного Карабаха

Об этом он заявил в интервью Al Arabiya, которое опубликовала его пресс-служба .

"Мы хотим освобождения наших территорий. Мы очень полагались на посредников, которые имеют мандат на создание возможностей для поиска решения конфликта между двумя странами. Однако вместо того, чтобы демонстрировать конструктивный подход за столом переговоров, Армения перешла в наступление, и мы дали им адекватный ответ ", - рассказал Алиев.

Президент потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из Нагорного Карабаха и прилегающих азербайджанских территорий.

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"Армения должна прекратить агрессивные действия, они должны взять на себя обязательства по выводу своих войск из наших территорий. Они должны представить нам график вывода своих войск с оккупированных территорий. И после этого мы, конечно же, будем готовы положить конец этой вражде и восстановить режим прекращения огня ", - добавил Алиев.