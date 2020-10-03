 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАзербайджан и Армения назвали условия мирных переговоров

Азербайджан и Армения назвали условия мирных переговоров


фото: Reuters
Азербайджан и Армения назвали условия мирных переговоров для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент Азербайджана Ильгам Алиев призвал Россию, США и Францию продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Эти страны входят в так называемую Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе.

"Я считаю, что эти три страны должны продолжить работать вместе над урегулированием нагорно-карабахского конфликта, но при условии, что они останутся нейтральным", - сказал Алиев в интервью Al Jazeera.

Его заявление прозвучало на следующий день после сообщения Министерства иностранных дел Армении, которое приветствовало переговоры Минской группы в телефонном режиме. В Армении заявляли, что готовы к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ.

Минская группа призвала лидеров Армении и Азербайджана "немедленно взять на себя обязательство восстановить предметные переговоры, добросовестно и без предусловий".

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 октября, 2020 суббота

больше новостей

3 октября, 2020 суббота

2 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать