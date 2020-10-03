Азербайджан и Армения назвали условия мирных переговоров
Об этом сообщает Радио Свобода.
Президент Азербайджана Ильгам Алиев призвал Россию, США и Францию продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Эти страны входят в так называемую Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе.
"Я считаю, что эти три страны должны продолжить работать вместе над урегулированием нагорно-карабахского конфликта, но при условии, что они останутся нейтральным", - сказал Алиев в интервью Al Jazeera.
Его заявление прозвучало на следующий день после сообщения Министерства иностранных дел Армении, которое приветствовало переговоры Минской группы в телефонном режиме. В Армении заявляли, что готовы к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ.
Минская группа призвала лидеров Армении и Азербайджана "немедленно взять на себя обязательство восстановить предметные переговоры, добросовестно и без предусловий".
- В ночь со 2 на 3 октября 2020 года Министерство обороны Азербайджана обнародовало суммарные потери Армении в зоне боевых действий на территории Нагорного Карабаха.
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