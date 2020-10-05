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Вернуть обсуждение на высокий международный уровень: Джапарова о задачах и уровне сотрудничества платформы по деоккупации Крыму


фото: rfe
Стартом работы международной платформы по деоккупации полуострова должен стать Крымский саммит

Об этом рассказала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров, сообщает Укринформ.

"Российская Федерация будет приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако, учитывая, что для нас не секрет нецивилизованный поведение РФ, мы не ожидаем, что она примет это приглашение", - отметила Джапаров.

Она добавила, что в рамках платформы ключевым мероприятием должен стать Крымский саммит.

Сейчас обсуждается несколько дат его проведения, в частности 26 февраля 2021 - День сопротивления Крыму российской агрессии.

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Крымская платформа должна покрывать несколько измерений: лидеры стран, первые лица государств; уровень министров иностранных дел и министров обороны; парламентский уровень и экспертный уровень.

"Каждый из этих уровней имеет и предусматривает экосистему мероприятий для различных задач. Ключевая задача - это возвращение Крыма в повестку дня на самый высокий политический дискурс ", - пояснила чиновник.

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