Вернуть обсуждение на высокий международный уровень: Джапарова о задачах и уровне сотрудничества платформы по деоккупации Крыму
Об этом рассказала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров, сообщает Укринформ.
"Российская Федерация будет приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако, учитывая, что для нас не секрет нецивилизованный поведение РФ, мы не ожидаем, что она примет это приглашение", - отметила Джапаров.
Она добавила, что в рамках платформы ключевым мероприятием должен стать Крымский саммит.
Сейчас обсуждается несколько дат его проведения, в частности 26 февраля 2021 - День сопротивления Крыму российской агрессии.
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Крымская платформа должна покрывать несколько измерений: лидеры стран, первые лица государств; уровень министров иностранных дел и министров обороны; парламентский уровень и экспертный уровень.
"Каждый из этих уровней имеет и предусматривает экосистему мероприятий для различных задач. Ключевая задача - это возвращение Крыма в повестку дня на самый высокий политический дискурс ", - пояснила чиновник.
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