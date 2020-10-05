Венедиктова не доплачивает не менее 152 тыс. грн в месяц за аренду госрезиденции, - "Схемы"

5 октября, 2020, 19:11

Журналисты заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в Пуще-Водице от ГУД по ценам в три раза дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов первого класса на территории того же комплекса

Об этом говорится в новом сюжете программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Журналистам "Схем" в ответ на запрос в Госуправление делами предоставили расчеты за пользование помещениями комплекса отдыха "Пуща-Водица" по состоянию на 2020 год, утвержденные экс-руководителем этого управления Сергеем Борзовым.

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Стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высшего класса в комплексе составляет почти 320 грн в месяц. Государственная резиденция, где поселилась Венедиктова, не только принадлежит к наиболее обустроенным помещенням на территории, но и имеет статус государственной резиденции. Квадратный метр аренды, судя по заключенному контракту, стоит для Венедиктовой почти 95 грн в месяц.

Исходя из новых расчетов, подчеркивают журналисты, генпрокурор должна бы платить более чем в три раза больше за аренду государственной резиденции. То есть она не доплачивает не менее 152 тыс. грн в месяц, если сравнивать с ценами на аренду помещений первого класса в комплексе "Пуща-Водица".

Отметим, ранее журналист Владимир Бойко заявил, что резиденция, в которой с начала лета проживала Ирина Венедиктова, постановлением Кабмина от 1994 года может предоставляться только для президента, премьер-министра или спикера ВР.

В то же время в Государственном управлении делами журналистам "Схем" также подтвердили: "Государственные резиденции в аренду передаваться не могут".

Ранее Владимир Бойко заявил, что право пользоваться данной резиденцией Ирина Венедиктова получила через Постановление Кабмина с грифом "для служебного пользования".

Согласно договору аренды, который "Схемы" получили в свое распоряжение, в июле этого года Венедиктова арендовала дом со специальным статусом государственной резиденции в «Пуще-Водице» общей площадью около 700 кв. м.

"Комплекс предоставляет во временное пользование государственную резиденцию общей площадью 675,1 кв.м, состоящий из жилого дома, в котором 6 комнат и других вспомогательных помещений и имущества. Срок действия договора - с 9 августа по 13 сентября 2020 года. За пользование предоставленным помещением пользователь осуществляет оплату ежемесячно в размере 63 тысяч 990 гривен", - отмечается в договоре аренды, подписанном напрямую с Венедиктовой.

Съемочная группа также дважды, утром 15 и 16 сентября, замечала, как две машины Mercedes S-класса выезжали с территории комплекса и направлялись в сторону центра Киева. Позже "Схемы" зафиксировали заезд этого кортежа в Офис генпрокурора.

Согласно информации источников "Схем", знакомых с ситуацией, аренда государственной резиденции для Венедиктовой была продлена до 11 октября.

"Схемы" обратились за комментарием к руководительницы ОГП. На следующий день она опубликовала сообщение в фейсбуке: "Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше... Я попросила предоставить мне методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий и тому подобное. Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и таким образом получены ответы на поставленные вопросы. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена на более высоком уровне, я немедленно сама, по своей личной инициативе, внесу необходимую доплату, чтобы не оставить даже тени сомнения в этом чувствительном для общества вопросе".

Также Венедиктова сообщила, что решила "как можно скорее переехать".

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