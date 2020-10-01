Венедиктова о проживании в резиденции президента: "Временная мера из-за опасности"

1 октября, 2020, 10:58

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не имела контактов с Кабмином, чтобы получить квартиру в одной из резиденций президента в Пуще-Водице

На информацию журналиста Владимира Бойко, который заявил, что генпрокурор проживает в резиденции, в которой согласно закону может жить только президент, спикер или премьер, Ирина Венедиктова отреагировала в Facebook.

По словам журналиста, о новом жилье Венедиктова договорилась с директором комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами Евгением Егоровым. Шестикомнатная резиденция общей площадью 675,1 кв. м расположена по адресу: 04114, г. Киев, ул. Вышгородская, 85.

Однако пользоваться ею в соответствии с постановлением Кабмина от 19 января 1994 года №18 могут только три человека - президент Украины, председатель Верховной Рады Украины и премьер-министр Украины.

Как заявил журналист, Венедиктова обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о постановлении Кабмина, которое позволяло бы ей официально жить в государственной резиденции.

По данным Бойко, 19 июня 2020 года Кабмин принял постановление № 506 "О внесении изменений в пункт 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 19 января 1994 г. №18", дополнив этот пункт предложением следующего содержания: "Эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц".

"Уже несколько дней я наблюдаю за попытками "подогреть" в СМИ тему, связанную с моим временным проживанием в доме, находящемся на балансе ГУД. Несмотря на то что по состоянию на эту минуту эта тема не получила статус резонансной, я приняла решение обратиться к общественности с единственной целью - все объяснить", - заявила генпрокурор.

"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом - временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо было сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно с соображениями безопасности. Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу: от подброшенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых я сейчас раскрывать не намерена. Ни в какой, конечно же, заговор с сотрудниками ГУД или, еще лучше, КМ я не вступала ", - отметила Ирина Венедиктова.

В то же время генпрокурор заявила, что приняла решение как можно скорее переехать. "Надеюсь, что мне хватит нескольких дней, чтобы осуществить этот переезд. Нет никакого права у генерального прокурора страны своим поведением заставить кого-то сомневаться в порядочности принятых решений", - добавила она.

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