Услуги платных камер в СИЗО принесли миллион гривен, - Малюська
5 октября, 2020, 15:25
За использование платных камер в следственных изоляторах уже заплатили миллион гривен
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
"Я лечу на саммит "Украина - ЕС", а Министерство юстиции Украины работает. Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен", - написал он.
Читайте также: Первые три-четыре соглашения принесут нам более миллиарда гривен, - Малюська о продаже тюрем
По его словам, больше всего заработали в Киевском СИЗО - 621 507 грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры