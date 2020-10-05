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Espreso.tvОбществоУслуги платных камер в СИЗО принесли миллион гривен, - Малюська

Услуги платных камер в СИЗО принесли миллион гривен, - Малюська

За использование платных камер в следственных изоляторах уже заплатили миллион гривен

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Я лечу на саммит "Украина - ЕС", а Министерство юстиции Украины работает. Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен", - написал он.

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По его словам, больше всего заработали в Киевском СИЗО - 621 507 грн.

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