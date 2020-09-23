Первых три-четыре соглашения принесут нам более миллиарда гривен, - Малюська о продаже тюрем

23 сентября, 2020, 21:23

Министерство юстиции планирует, что развитие тюремной инфраструктуры продлится более 10 лет

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Общественное радио .

По его словам, продажа земли и недвижимости тюрем регулируется постановлением Кабмина.

"Процедура продажи достаточно проста. Сначала продажа недвижимости на открытом аукционе онлайн или через "Прозорро Продажи". Далее будет распределение средств на две части, в пределах балансовой стоимости - это то, что остается у нас и более балансовой стоимости - это то, что поступит в госбюджет ", - сказал Малюська.

По его словам, то, что останется, будет использовано на строительство тюремной инфраструктуры.

"Собрать денег нужно много, потому что речь идет о десятках миллиардов гривен, на самом деле мы их вряд ли соберем быстро в течение первых продаж. Я ожидаю, что где-то первые три-четыре продажи принесут нам более миллиарда гривен, но этого явно будет недостаточно для развития всей инфраструктуры. Поэтому мы планируем, что этот процесс будет продолжаться более 10 лет. Это означает много продаж крупных сложных объектов, оформление которых занимает много времени", - говорит Малюська.

Также он добавляет, что процедура продажи идентична по в процессе приватизации предприятий.

"Мы продаем объекты недвижимости в пределах тюрьмы, затем новый владелец к которому перейдет право власноcти на здании оформит под себя земельный участок", - подытожил министр юстиции.