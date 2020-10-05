Розенко: При мизерных зарплатах накопительная пенсионная система не решит проблему

5 октября, 2020, 22:54

Накопительная пенсионная система - один из вариантов проведения пенсионной реформы. Однако при мизерных зарплатах украинцев она может не решить проблему с пенсиями

Такую позицию высказал Павел Розенко, бывший вице-премьер-министр, экс-министр социальной политики, в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Введение накопительной системы, безусловно, является одним из вариантов продолжения пенсионной реформы. Но при тех мизерных заработных платах, которые сегодня получают украинцы, накопительный уровень принципиально не решит вопрос будущих пенсий", - сказал Розенко.

Он также выразил убеждение, что власти должны заниматься повышением зарплат и детенизацией экономики, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд.