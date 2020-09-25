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Espreso.tvЭкономикаПравительство со следующего года планирует ввести накопительную пенсионную систему, - Шмыгаль

Правительство со следующего года планирует ввести накопительную пенсионную систему, - Шмыгаль

Кабинет Министров планирует внедрять накопительную пенсионную систему уже со следующего года

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время рабочего визита в Национальный университет "Львовская политехника", передает Еспресо.TV.

"Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии с молодого возраста, и мы планируем вводить накопительную пенсионную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас сможет накапливать себе пенсию, будет иметь какую-то небольшую пенсию социальную, как в развитых странах, которую дает государство, а дальше иметь уже свои деньги такими, какими вы их себе создадите", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль также отметил, что считает отсутствие накопительной пенсионной системы "преступлением против государства".

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