Правительство со следующего года планирует ввести накопительную пенсионную систему, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время рабочего визита в Национальный университет "Львовская политехника", передает Еспресо.TV.
"Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии с молодого возраста, и мы планируем вводить накопительную пенсионную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас сможет накапливать себе пенсию, будет иметь какую-то небольшую пенсию социальную, как в развитых странах, которую дает государство, а дальше иметь уже свои деньги такими, какими вы их себе создадите", - сказал Шмыгаль.
Шмыгаль также отметил, что считает отсутствие накопительной пенсионной системы "преступлением против государства".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-