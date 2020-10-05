Россия втрое увеличила военный контингент в оккупированном Крыму, - Джапарова

5 октября, 2020, 14:57

С момента оккупации Крыма Россия втрое увеличила военное присутствие на полуострове

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает ZN.ua.

"Россия увеличила свое военное присутствие в Крыму в три раза. Далее происходит колонизация полуострова, репрессии в отношении крымскотатарского народа и других украинцев, которые не готовы танцевать под музыку РФ и отбеливать ее преступления. С другой стороны на полуостров завозятся сотни тысяч жителей России", - отметила Джапарова.

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По ее словам, Россия вкладывает большие деньги в модернизацию войск в Крыму.