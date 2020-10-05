Россия втрое увеличила военный контингент в оккупированном Крыму, - Джапарова
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает ZN.ua.
"Россия увеличила свое военное присутствие в Крыму в три раза. Далее происходит колонизация полуострова, репрессии в отношении крымскотатарского народа и других украинцев, которые не готовы танцевать под музыку РФ и отбеливать ее преступления. С другой стороны на полуостров завозятся сотни тысяч жителей России", - отметила Джапарова.
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По ее словам, Россия вкладывает большие деньги в модернизацию войск в Крыму.
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