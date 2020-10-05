"Заря" арендовала у турецкого топ-клуба 19-летнего форварда

5 октября, 2020, 15:40

Иранский нападающий турецкого "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш перешел в луганскую "Зарю"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на transfermarkt.

19-летний форвард проведет в "Заре" следующий сезон на правах аренды. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Сайядманеш стал игроком "Фенербахче" летом прошлого года. На его счету всего 3 матча за основную команду стамбульцев.

Прошлый сезон провел в аренде в "Истанбулспоре" где сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

4 октября в 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Зарей".

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