"Заря" арендовала у турецкого топ-клуба 19-летнего форварда
5 октября, 2020, 15:40
Иранский нападающий турецкого "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш перешел в луганскую "Зарю"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на transfermarkt.
19-летний форвард проведет в "Заре" следующий сезон на правах аренды. Финансовые условия сделки не сообщаются.
Сайядманеш стал игроком "Фенербахче" летом прошлого года. На его счету всего 3 матча за основную команду стамбульцев.
Прошлый сезон провел в аренде в "Истанбулспоре" где сыграл 11 матчей и забил 1 гол.
- 4 октября в 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Зарей".
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