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Espreso.tvОбщество"Оранжевая" зона: Полтава отказалась усилить карантин

"Оранжевая" зона: Полтава отказалась усилить карантин


фото: reuters
Городская власть Полтавы отказывается усиливать карантин в городе, который попал в "оранжевую" зону

Об этом заявил в своем видеообращении исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота.

С сегодняшнего дня начало действовать новое карантинное зонирование в Украине, согласно которому Полтава попала в "оранжевую" зону карантина.

Так, в городском совете Полтавы отказываются усиливать карантин.

И.о мэра Шамота призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнесклуб работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения. Шамота возмущен отсутствием компенсаций за закрытие этих заведений.

Он отметил, что городской совет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи.

"Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов. К перевозчикам я бы хотел обратиться отдельно. Мы сейчас должны помочь людям спокойно добраться до работы", - отметил Шамота.

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