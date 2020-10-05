"Оранжевая" зона: Полтава отказалась усилить карантин
Об этом заявил в своем видеообращении исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота.
С сегодняшнего дня начало действовать новое карантинное зонирование в Украине, согласно которому Полтава попала в "оранжевую" зону карантина.
Так, в городском совете Полтавы отказываются усиливать карантин.
И.о мэра Шамота призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнесклуб работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения. Шамота возмущен отсутствием компенсаций за закрытие этих заведений.
Он отметил, что городской совет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи.
"Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов. К перевозчикам я бы хотел обратиться отдельно. Мы сейчас должны помочь людям спокойно добраться до работы", - отметил Шамота.
- В течение суток 4 октября было зафиксировано 3774 новых случая коронавируса , 33 пациента умерли, 1145 - выздоровели.
- 5 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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