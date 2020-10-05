"Оранжевая" зона: Полтава отказалась усилить карантин

5 октября, 2020, 13:31

Городская власть Полтавы отказывается усиливать карантин в городе, который попал в "оранжевую" зону

Об этом заявил в своем видеообращении исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота.

С сегодняшнего дня начало действовать новое карантинное зонирование в Украине, согласно которому Полтава попала в "оранжевую" зону карантина.

Так, в городском совете Полтавы отказываются усиливать карантин.

И.о мэра Шамота призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнесклуб работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения. Шамота возмущен отсутствием компенсаций за закрытие этих заведений.

Он отметил, что городской совет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи.

"Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов. К перевозчикам я бы хотел обратиться отдельно. Мы сейчас должны помочь людям спокойно добраться до работы", - отметил Шамота.

В течение суток 4 октября было зафиксировано 3774 новых случая коронавируса , 33 пациента умерли, 1145 - выздоровели.

5 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb