"Это было безответственно": Ткаченко раскритиковал концерт Поляковой в Харькове
5 октября, 2020, 21:03
Министр культуры Александр Ткаченко раскритиковал проведение концерта Оли Поляковой в Харькове во время карантина
Об этом Ткаченко написал в Telegram-канале.
"Безответственно, как со стороны организаторов и местных властей, так и зрителей. При этом каждый из них знает, к чему привело празднования Дня города в Харькове. Каждый день - новые антирекорды", - отметил Ткаченко.
Он возмутился поведением всех сторон, причастных к мероприятию, - организаторов, местной власти и жителей.
3 октября в одном из районов Харькова прошел концерт Оли Поляковой. На него, по подсчетам полиции, пришло около 2 тыс. зрителей.
- Напомним, полиция открыла производство из-за нарушения карантинных ограничений на концерте с участием Оли Поляковой в Харькове.
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