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Espreso.tvОбщество"Это было безответственно": Ткаченко раскритиковал концерт Поляковой в Харькове

"Это было безответственно": Ткаченко раскритиковал концерт Поляковой в Харькове

Министр культуры Александр Ткаченко раскритиковал проведение концерта Оли Поляковой в Харькове во время карантина

Об этом Ткаченко написал в Telegram-канале.

"Безответственно, как со стороны организаторов и местных властей, так и зрителей. При этом каждый из них знает, к чему привело празднования Дня города в Харькове. Каждый день - новые антирекорды", - отметил Ткаченко.

Он возмутился поведением всех сторон, причастных к мероприятию, - организаторов, местной власти и жителей.

3 октября в одном из районов Харькова прошел концерт Оли Поляковой. На него, по подсчетам полиции, пришло около 2 тыс. зрителей.

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