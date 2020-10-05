В Кыргызстане начались акции протеста после выборов в парламент
Об этом сообщает АКИpress.
В митинге принимают участие представители партий "Социал-демократы", "Мекенчил", "Чон-Казат", "Ордо", "Реформа", "Республика", "Бир Бол", "Ата Мекен", "Замандаш" и другие.
Они выразили недовольство итогами выборов и заявили о непризнании результатов
Из 16 партий, участвовавших в выборах, в парламент, по предварительным данным, проходят провластные "Биримдик", "Мекен Кыргызстан" и "Кыргызстан". Преодолевает 7-процентный барьер также оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан".
Партия "Ата Мекен" заявила о "самых грязных" выборах в истории Кыргызстана и намерении требовать аннулирования итогов голосования.
В течение дня голосования в Кыргызстане сообщали, что выборы проходили с нарушениями, в частности речь шла о массовом подвозе избирателей, выдаче бюллетеней с отметками, фотографировании избирателями своих бюллетеней.
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