НСК "Олимпийский" украсили портретами легендарных игроков "Динамо"
5 октября, 2020, 16:14
НСК "Олимпийский" украсили баннерами с портретами знаменитых игроков киевского "Динамо"
Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на официальный instagram "Динамо".
Оформление посвящено 45-й годовщине победы киевского клуба в Кубке Кубков и Суперкубка Европы.
Теперь фасад "Олимпийского" украшен портретами Валерия Лобановского, Леонида Буряка, Евгения Рудакова, Владимира Мунтяна и других знаменитых динамовцев.
- 5 октября комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева позволила заполнить стадионы на 30% для проведения футбольных матчей под эгидой УЕФА.
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