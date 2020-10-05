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Espreso.tvСпортНСК "Олимпийский" украсили портретами легендарных игроков "Динамо"

НСК "Олимпийский" украсили портретами легендарных игроков "Динамо"


фото: Скріншот з youtube
НСК "Олимпийский" украсили баннерами с портретами знаменитых игроков киевского "Динамо"

Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на официальный instagram "Динамо".

Оформление посвящено 45-й годовщине победы киевского клуба в Кубке Кубков и Суперкубка Европы.

Теперь фасад "Олимпийского" украшен портретами Валерия Лобановского, Леонида Буряка, Евгения Рудакова, Владимира Мунтяна и других знаменитых динамовцев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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