НСК "Олимпийский" украсили портретами легендарных игроков "Динамо"

5 октября, 2020, 16:14

НСК "Олимпийский" украсили баннерами с портретами знаменитых игроков киевского "Динамо"

Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на официальный instagram "Динамо".

Оформление посвящено 45-й годовщине победы киевского клуба в Кубке Кубков и Суперкубка Европы.

Теперь фасад "Олимпийского" украшен портретами Валерия Лобановского, Леонида Буряка, Евгения Рудакова, Владимира Мунтяна и других знаменитых динамовцев.

5 октября комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева позволила заполнить стадионы на 30% для проведения футбольных матчей под эгидой УЕФА.