Болельщикам разрешили посетить матчи сборной Украины по футболу в Киеве
Об этом в своем telegram-канале сообщил Виталий Кличко.
Решение касается только международных матчей.
"Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%. Подчеркну: это касается только международных матчей. Будем ждать, болеть и соблюдать правила безопасности на стадионах. Но просим болельщиков не пренебрегать правилами, которые известны всем. Чтобы спортивный праздник не повлек вспышки заболевания ", - написал мэр Киева.
9 октября на стадионе "Оболонь" молодежная сборная Украины сыграет против Румынии в квалификационном раунде Евро-2021.
10 октября на НСК "Олимпийском" сборная Украины встретится с Германией в Лиге наций. 13 октября команда Андрея Шевченко сыграет против испанцев.
- 5 октября сборная Украины вылетела в Париж для подготовки к товарищескому матчу против Франции.
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