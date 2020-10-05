Болельщикам разрешили посетить матчи сборной Украины по футболу в Киеве

5 октября, 2020, 12:30

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешил заполнить стадионы на 30% для проведения футбольных матчей под эгидой УЕФА

Об этом в своем telegram-канале сообщил Виталий Кличко.

Решение касается только международных матчей.

"Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%. Подчеркну: это касается только международных матчей. Будем ждать, болеть и соблюдать правила безопасности на стадионах. Но просим болельщиков не пренебрегать правилами, которые известны всем. Чтобы спортивный праздник не повлек вспышки заболевания ", - написал мэр Киева.

9 октября на стадионе "Оболонь" молодежная сборная Украины сыграет против Румынии в квалификационном раунде Евро-2021.

10 октября на НСК "Олимпийском" сборная Украины встретится с Германией в Лиге наций. 13 октября команда Андрея Шевченко сыграет против испанцев.

5 октября сборная Украины вылетела в Париж для подготовки к товарищескому матчу против Франции.