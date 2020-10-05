"Должна быть широкая общественная дискуссия": глава Нацполиции Клименко о перспективах легализации проституции

5 октября, 2020, 09:38

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко выступает за легализацию проституции, но против - наркотиков и оружия

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, вопрос о легализации оружия нужно поднимать после войны.

"Что касается наркотиков и оружия, то отрицательно. Потому что нужно сначала закончить войну. Количество оружия, которое изымается полицией еженедельно, впечатляет. Что касается наркотиков, то у меня есть несколько цифр, которые важно услышать. Так, с начала года полиция изъяла уже 2, 6 млн доз наркотиков ", - сказал Клименко.

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Относительно легализации проституции, если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом "рынке", то можно об этом говорить.

"Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение", - добавил он.