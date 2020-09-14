Глава комитета ВР поддержал легализацию огнестрельного оружия
14 сентября, 2020, 09:58
Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич выступил за легализацию оружия среди всего населения
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .
"Я скажу так: как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему", - сказал нардеп.
Он отметил, что в Украине отменили наградное оружие, которое даровал многим гражданским. Закон запрещает выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военных.
"Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализации, например, короткоствол", - рассказал Завитневич.
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