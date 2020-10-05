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Espreso.tvОбществоАзербайджан просит Украину не выпускать армян в Нагорный Карабах

Азербайджан просит Украину не выпускать армян в Нагорный Карабах


фото: reuters
Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к ряду стран с просьбой не допустить выезда этнических армян на территорию Нагорного Карабаха

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Глава прокуратуры обратился к генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также к министрам юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции.

Он заявил, что в результате осуществления контрнаступления армянские войска потеряли позиции.

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"В связи с чем Армения призвала армян, проживающих за рубежом, участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ была распространена информация о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Азербайджанской республики", - заявили в Баку.

Обращение было подготовлено по причине большой численности армянской диаспоры в этих странах.

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