Азербайджан просит Украину не выпускать армян в Нагорный Карабах

5 октября, 2020, 15:44

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к ряду стран с просьбой не допустить выезда этнических армян на территорию Нагорного Карабаха

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Глава прокуратуры обратился к генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также к министрам юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции.

Он заявил, что в результате осуществления контрнаступления армянские войска потеряли позиции.

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"В связи с чем Армения призвала армян, проживающих за рубежом, участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ была распространена информация о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Азербайджанской республики", - заявили в Баку.

Обращение было подготовлено по причине большой численности армянской диаспоры в этих странах.