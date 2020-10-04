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Espreso.tvМирПашинян не исключает участия РФ в военном конфликте с Азербайджаном

Пашинян не исключает участия РФ в военном конфликте с Азербайджаном


фото: Reuters
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что при определенных условиях российские военные могут принять участие в военном конфликте с Азербайджаном

Об этом Пашинян заявил в интервью Bild.

По словам Пашиняна, у Армении есть договор с РФ о применении общей системы противовоздушной обороны, в котором четко определены случаи, в которых российские военнослужащие могут применять силу для безопасности Армении.

"Договор предусматривает определенные случаи. Я уверен, что Россия выполнит свои контрактные обязательства, если такие случаи возникнут", - сказал Пашинян.

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