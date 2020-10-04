Пашинян не исключает участия РФ в военном конфликте с Азербайджаном
4 октября, 2020, 20:08
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что при определенных условиях российские военные могут принять участие в военном конфликте с Азербайджаном
Об этом Пашинян заявил в интервью Bild.
По словам Пашиняна, у Армении есть договор с РФ о применении общей системы противовоздушной обороны, в котором четко определены случаи, в которых российские военнослужащие могут применять силу для безопасности Армении.
"Договор предусматривает определенные случаи. Я уверен, что Россия выполнит свои контрактные обязательства, если такие случаи возникнут", - сказал Пашинян.
- Напомним, 3 октября премьерминистр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсуждать вопрос о введении в Нагорный Карабах российских миротворцев.
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