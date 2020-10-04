Пашинян не исключает участия РФ в военном конфликте с Азербайджаном

4 октября, 2020, 20:08

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что при определенных условиях российские военные могут принять участие в военном конфликте с Азербайджаном

Об этом Пашинян заявил в интервью Bild.

По словам Пашиняна, у Армении есть договор с РФ о применении общей системы противовоздушной обороны, в котором четко определены случаи, в которых российские военнослужащие могут применять силу для безопасности Армении.

"Договор предусматривает определенные случаи. Я уверен, что Россия выполнит свои контрактные обязательства, если такие случаи возникнут", - сказал Пашинян.

Напомним, 3 октября премьерминистр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсуждать вопрос о введении в Нагорный Карабах российских миротворцев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо