Армения готова обсуждать вопрос о введении в Нагорный Карабах российских миротворцев, - Пашинян
3 октября, 2020, 22:41
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсуждать вопрос о введении в Нагорный Карабах российских миротворцев
Об этом Пашинян заявил в интервью Al Jazeera .
По его словам, Армения готова к обсуждению вопроса ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах, где продолжаются боевые действия с Азербайджаном. Он добавил, что введение миротворцев могут обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ.
"Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках "минской группы "ОБСЕ", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, хотел бы он увидеть российских миротворцев в Карабахе.
- Напомним, 27 сентября Никол Пашинян заявил, что Ереван готов рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенного Нагорного Карабаха.
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