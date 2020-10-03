Армения готова обсуждать вопрос о введении в Нагорный Карабах российских миротворцев, - Пашинян

3 октября, 2020, 22:41

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсуждать вопрос о введении в Нагорный Карабах российских миротворцев

Об этом Пашинян заявил в интервью Al Jazeera .

По его словам, Армения готова к обсуждению вопроса ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах, где продолжаются боевые действия с Азербайджаном. Он добавил, что введение миротворцев могут обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ.

"Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках "минской группы "ОБСЕ", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, хотел бы он увидеть российских миротворцев в Карабахе.

Напомним, 27 сентября Никол Пашинян заявил, что Ереван готов рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенного Нагорного Карабаха.

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