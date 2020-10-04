МЮ пропустил 6 голов от "Тоттенхэма" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
МЮ вышел вперед уже на 2-й минуте, когда пенальти реализовал Бруну Фернандеш. "Тоттенхэм" почти сразу отыгрался усилиями Танги Ндомбеле. А на 7-й минуте Сон Хин Мин вывел лондонцев вперед.
В середине первого тайма манчестерцы остались в меньшинстве после удаления Антони Марсиаля.
"Тоттенхэм" воспользовался численным преимуществом еще до перерыва - сначала забил Кейн, а Сон Хин Мин сделал дубль.
Во втором тайме Орье и Кейн сделали счет неприличным.
МЮ проиграл "Тоттенхэма" 1:6 и с 3 очками опустился на 16-е место. Команда Жозе Моуринью 7 пунктов и идет пятой.
Чемпионат Англии
4-й тур
4 октября
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 1:6
Голы: Фернандес, 2 (пен.) - Ндомбеле, 4, Сон Хин Мин, 7, 37, Кейн, 30, 79, Орье, 51
Удаление: Марсиаль, 28 (МЮ).
- Напомним, 30 сентября стало известно, что "Манчестер Юнайтед" хочет арендовать форварда мадридского "Реала" Лука Йовича.
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