МЮ пропустил 6 голов от "Тоттенхэма" в чемпионате Англии

4 октября, 2020, 20:25

В 4-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл на своем поле "Тоттенхэму"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

МЮ вышел вперед уже на 2-й минуте, когда пенальти реализовал Бруну Фернандеш. "Тоттенхэм" почти сразу отыгрался усилиями Танги Ндомбеле. А на 7-й минуте Сон Хин Мин вывел лондонцев вперед.

В середине первого тайма манчестерцы остались в меньшинстве после удаления Антони Марсиаля.

"Тоттенхэм" воспользовался численным преимуществом еще до перерыва - сначала забил Кейн, а Сон Хин Мин сделал дубль.

Во втором тайме Орье и Кейн сделали счет неприличным.

МЮ проиграл "Тоттенхэма" 1:6 и с 3 очками опустился на 16-е место. Команда Жозе Моуринью 7 пунктов и идет пятой.

Чемпионат Англии

4-й тур

4 октября

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 1:6

Голы: Фернандес, 2 (пен.) - Ндомбеле, 4, Сон Хин Мин, 7, 37, Кейн, 30, 79, Орье, 51

Удаление: Марсиаль, 28 (МЮ).

Напомним, 30 сентября стало известно, что "Манчестер Юнайтед" хочет арендовать форварда мадридского "Реала" Лука Йовича.

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