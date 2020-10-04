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Espreso.tvОбществоМВД обнародовало видео, как оккупанты поджигают сухостой вблизи украинских позиций

МВД обнародовало видео, как оккупанты поджигают сухостой вблизи украинских позиций

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что российско-террористические войска поджигают сухую траву у линии разграничения в Луганской области, где не прекращается борьба со степными и лесными пожарами

Об этом на своей странице заявил представитель МВД Артем Шевченко, передает Еспресо.TV .

В подтверждение он опубликовал видео, на котором, по его словам, двое боевиков поджигают сухую траву.

"Первое видео зафиксировано наблюдателями ВСУ на одном из участков фронта уже добавлен полицией Луганской области в качестве доказательства к расследованию 10 уголовных производств по фактам сокрушительных лесных пожаров в области. Оно четко показывает как коварно, пользуясь режимом тишины и сильным ветром в нашу сторону, террористы выжигают огнем траву так, чтобы пожар сунула на наши позиции ", - отметил Шевченко.

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