МВД обнародовало видео, как оккупанты поджигают сухостой вблизи украинских позиций

4 октября, 2020, 12:02

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что российско-террористические войска поджигают сухую траву у линии разграничения в Луганской области, где не прекращается борьба со степными и лесными пожарами

Об этом на своей странице заявил представитель МВД Артем Шевченко, передает Еспресо.TV .

В подтверждение он опубликовал видео, на котором, по его словам, двое боевиков поджигают сухую траву.

"Первое видео зафиксировано наблюдателями ВСУ на одном из участков фронта уже добавлен полицией Луганской области в качестве доказательства к расследованию 10 уголовных производств по фактам сокрушительных лесных пожаров в области. Оно четко показывает как коварно, пользуясь режимом тишины и сильным ветром в нашу сторону, террористы выжигают огнем траву так, чтобы пожар сунула на наши позиции ", - отметил Шевченко.

Огромные пожара на Луганщине появились 30 сентября.

По состоянию на утро 4 октября гасятся 6 ячеек, 5 из них локализовано .

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